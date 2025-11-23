Affari tuoi De Martino manda in tilt il fidanzato di Teresa con una domanda | Ehm

Oggi, domenica 23 novembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il padrone di casa a inizio trasmissione ha dato subito alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Marche. Si chiama Bluette, viene da Morro d'Alba e ha un negozio di giocattoli. La nuova concorrente, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Campania. Si chiama Teresa - detta Terry -, viene da Salerno ed è una studentesse e commessa. Ha deciso di partecipare insieme al fidanzato. Lui si chiama Luciano, viene da Pompei e si occupa di controlli non distruttivi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, De Martino manda in tilt il fidanzato di Teresa con una domanda: "Ehm..."

Altre letture consigliate

A Affari Tuoi succede l’imprevisto: Francesca Fialdini spunta in studio e finisce per affiancare De Martino alla conduzione. Cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook

Dopo la lunghissima semifinale di #CoppaDavis e un’edizione del #TG1, il game show #AffariTuoi inizia eccezionalmente alle 21:36. Al termine di “Affari tuoi” partirà la seconda puntata di #TheVoiceSenior! Vai su X

Il biglietto della Lotteria Italia estratto il 23 novembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto - Nella puntata di Affari tuoi di domenica 23 novembre è stato estratto un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri ... Riporta fanpage.it

Affari Tuoi, De Martino cede il posto a Fialdini: "Occhi da febbre". E Simone (in lacrime) vince con la gioia di vivere - Nella puntata del 22 novembre 2025, tanti siparietti con De Martino, Francesca Fialdini e Herbert Ballerina, ma anche tante emozioni con Simone: cosa è successo ... Come scrive libero.it

Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 23 novembre 2025 - Settantatreesima puntata di questa edizione che vede come padrone di casa Stefano De Martino. Come scrive tag24.it