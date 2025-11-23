AEW | Gli FTR campioni di coppia AEW per la terza volta finisce il regno dei Brodido

Gli FTR sono i nuovi AEW World Tag Team Champions dopo aver sconfitto i Brodido ( Brody King e Bandido ) a Full Gear 2025 al Prudential Center di Newark, New Jersey. Dax Harwood e Cash Wheeler, accompagnati dal loro manager Stokely Hathaway, hanno conquistato il titolo per la terza volta nella loro carriera in AEW, chiudendo il match con una Shatter Machine dopo oltre venti minuti di battaglia intensa. Per i Brodido, che avevano difeso con successo le cinture in cinque occasioni, si conclude così il regno da campioni. Il terzo regno degli FTR. La vittoria degli FTR li riporta al vertice della divisione di coppia della AEW con il loro terzo regno da campioni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

