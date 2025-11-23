Addio Loris Rispoli il cordoglio del governatore Eugenio Giani | Lascia un' eredità da raccogliere per la ricerca della verità

Tristezza e vicinanza. Il governatore Eugenio Giani ha espresso il proprio cordoglio in seguito alla morte di Loris Rispoli, scomparso sabato 22 novembre all'età di 69 anni. Figura di riferimento nella ricerca di verità e giustizia per la tragedia del Moby Prince, a bordo del quale morì la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Addio Loris Rispoli, il cordoglio del governatore Eugenio Giani: "Lascia un'eredità da raccogliere per la ricerca della verità"

Approfondisci con queste news

Addio a Loris Rispoli, volto della battaglia per le vittime del Moby Prince #mobyprince #23novembre Vai su X

Addio a Loris Rispoli, simbolo della ricerca di giustizia per la tragedia del Moby Prince. Il saluto commosso del sindaco Luca Salvetti. #lorisrispoli #mobyprince #Livorno - facebook.com Vai su Facebook

Moby Prince, è morto Loris Rispoli - LIVORNO : Presidente del Comitato per le vittime del disastro, è stato punto di riferimento per i familiari. Da toscanamedianews.it

Livorno piange Loris Rispoli: Salvetti lo ricorda come amico e custode della verità sul Moby Prince - È con profonda tristezza che Livorno piange la scomparsa di Loris Rispoli, figura simbolica nella battaglia per la verità sulla tragedia del Moby Prince, e amico personale del sindaco Luca Salvetti. Lo riporta livornopress.it

Addio a Loris Rispoli, volto della battaglia per le vittime del Moby Prince - Negli anni era diventato una figura di riferimento per i familiari delle 140 persone che persero la vita nell'ince ... Lo riporta msn.com