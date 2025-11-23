Addio a Maurizio Sella il banchiere che ha guidato la crescita del gruppo di famiglia
È scomparso nella tarda serata di ieri Maurizio Sella, a 83 anni, a causa di una malattia che si è improvvisamente e rapidamente aggravata. La notizia è stata resa nota dal gruppo Sella, che ne ha ricordato il lungo percorso umano e professionale, segnato da quasi sessant’anni di lavoro nell’azienda di famiglia e da un impegno costante nelle istituzioni e nelle organizzazioni di rappresentanza. 🔗 Leggi su Feedpress.me
