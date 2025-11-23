Addio a Maurizio Sella gigante della finanza italiana
Si è spento a 83 anni il banchiere che ha innovato il sistema bancario del Paese Nella serata di sabato 22 novembre si è spento Maurizio Sella, una delle figure più autorevoli della finanza italiana. Aveva 83 anni e ha lottato fino all’ultimo contro una malattia che si è rapidamente aggravata negli ultimi giorni. Un’eredità di dedizione e visione “Fino all’ultimo momento ha dedicato ogni singolo istante a lavorare per l’azienda e per la famiglia”, ha ricordato il ceo Pietro Sella nell’annunciare la scomparsa. Parole che raccontano l’essenza di un uomo che della banca di famiglia, fondata nel 1886, ha L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
Scopri altri approfondimenti
++ Addio a Maurizio Sella. Lo storico banchiere è mancato ad 83 anni per una malattia che si era aggravata nelle ultime settimane. “Fino all'ultimo momento, anche in questi giorni di sofferenza, ha dedicato ogni istante all'azienda e alla famiglia. Le sue ultime Vai su X
L’addio di Aggius al suo priore, comunità religiose in lutto Il dolore delle confraternite per la morte di Maurizio Melis Vai su Facebook
Addio a Maurizio Sella - Era stato nominato Ami de la Vallée d'Aoste per il suo amore per la montagna, nel solco del legame familiare ... Lo riporta rainews.it
Addio a Maurizio Sella, il banchiere che ha guidato il gruppo Sella per quasi sessant'anni - Il leader dell'istituto di credito lo aveva trasformato con visione, dedizione e impegno istituzionale in Italia e in Europa ... Come scrive msn.com
Addio a Maurizio Sella, presidente di Banca Sella - È morto Maurizio Sella, presidente di Banca Sella e figura di riferimento del credito italiano. Scrive newsmondo.it