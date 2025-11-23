Si è spento a 83 anni il banchiere che ha innovato il sistema bancario del Paese Nella serata di sabato 22 novembre si è spento Maurizio Sella, una delle figure più autorevoli della finanza italiana. Aveva 83 anni e ha lottato fino all’ultimo contro una malattia che si è rapidamente aggravata negli ultimi giorni. Un’eredità di dedizione e visione “Fino all’ultimo momento ha dedicato ogni singolo istante a lavorare per l’azienda e per la famiglia”, ha ricordato il ceo Pietro Sella nell’annunciare la scomparsa. Parole che raccontano l’essenza di un uomo che della banca di famiglia, fondata nel 1886, ha L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

© Mondouomo.it - Addio a Maurizio Sella, gigante della finanza italiana