Addio a Loris Rispoli volto della battaglia per le vittime del Moby Prince

Livorno saluta una figura centrale nella lunga richiesta di chiarezza sulla tragedia del 1991. Il suo impegno è rimasto costante anche dopo le difficoltà di salute. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Addio a Loris Rispoli, volto della battaglia per le vittime del Moby Prince

Leggi anche questi approfondimenti

Gli arrivi del venerdì: - Big animal chronicles - L'addio dei gatti giganti 1 - Cherry blossom after winter 7 - Dragonero 150 (Mondo oscuro 37) - Kiriko - Variant metal - La volpe e il piccolo tanuki 7 - La volpe e il piccolo tanuki 7 - Variant edition Per prenotare scriv - facebook.com Vai su Facebook

Livorno piange Loris Rispoli: Salvetti lo ricorda come amico e custode della verità sul Moby Prince - È con profonda tristezza che Livorno piange la scomparsa di Loris Rispoli, figura simbolica nella battaglia per la verità sulla tragedia del Moby Prince, e amico personale del sindaco Luca Salvetti. Riporta livornopress.it

Loris Rispoli è morto, addio al presidente del comitato vittime della Moby Prince. Aveva 69 anni - Aveva perso la sorella nella tragedia del traghetto che si incendiò il 10 aprile del 1991: furono 140 le vittime ... Segnala msn.com

Moby Prince, è morto Loris Rispoli. Una vita dedicata alla ricerca della verità sulla strage - Il sindaco Salvetti: “Ciao Loris, sarai per sempre con me” ... Da lanazione.it