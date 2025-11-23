Addio a Loris Rispoli una battaglia lunga una vita per chiedere verità e giustizia per la strage del Moby Prince
La voce di Loris Rispoli è risuonata per oltre trent’anni per non far dimenticare la strage del Moby Prince, per chiedere verità e giustizia. La giustizia non c’è mai stata per le 140 vittime del disastro navale del 10 aprile 1991 a Livorno: tra loro c’era anche Liana, la sorella amata di Loris, che a bordo del traghetto lavorava come commessa alla boutique di bordo. La verità, invece, è ancora in corso di scrittura sia pure faticosamente come sempre accade in Italia, e per una volta grazie alle commissioni d’inchiesta parlamentari (in questa legislatura sta lavorando la terza). E se su questa tragedia spesso dimenticata dall’opinione pubblica e dai media non è calato il definitivo sipario si deve anche grazie alla instancabile, irriducibile, irremovibile voce di Rispoli che ieri, sabato, si è spenta per sempre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Addio a Massimo Caruso, “prof” di spagnolo del liceo Zanella dalla contagiosa voglia di vivere. Sabato mattina l'ultimo saluto nella chiesa di SS.Trinità - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Loris Rispoli, volto della battaglia per le vittime del Moby Prince - Negli anni era diventato una figura di riferimento per i familiari delle 140 persone che persero la vita nell'ince ... msn.com scrive
Livorno piange Loris Rispoli: Salvetti lo ricorda come amico e custode della verità sul Moby Prince - È con profonda tristezza che Livorno piange la scomparsa di Loris Rispoli, figura simbolica nella battaglia per la verità sulla tragedia del Moby Prince, e amico personale del sindaco Luca Salvetti. livornopress.it scrive
Moby Prince, è morto Loris Rispoli. Una vita dedicata alla ricerca della verità sulla strage - Il sindaco Salvetti: “Ciao Loris, sarai per sempre con me” ... Come scrive lanazione.it