Addio a Loris Rispoli una battaglia lunga una vita per chiedere verità e giustizia per la strage del Moby Prince

La voce di Loris Rispoli è risuonata per oltre trent'anni per non far dimenticare la strage del Moby Prince, per chiedere verità e giustizia. La giustizia non c'è mai stata per le 140 vittime del disastro navale del 10 aprile 1991 a Livorno: tra loro c'era anche Liana, la sorella amata di Loris, che a bordo del traghetto lavorava come commessa alla boutique di bordo. La verità, invece, è ancora in corso di scrittura sia pure faticosamente come sempre accade in Italia, e per una volta grazie alle commissioni d'inchiesta parlamentari (in questa legislatura sta lavorando la terza). E se su questa tragedia spesso dimenticata dall'opinione pubblica e dai media non è calato il definitivo sipario si deve anche grazie alla instancabile, irriducibile, irremovibile voce di Rispoli che ieri, sabato, si è spenta per sempre.

