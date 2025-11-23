Addio a Loris Rispoli presidente associazione vittime Moby Prince | Era un combattente per la verità
(Adnkronos) – E' morto oggi, domenica 23 novembre, Loris Rispoli, che è stato presidente dell'Associazione 140, e a lungo protagonista della battaglia dei parenti delle vittime del Moby Prince. A darne notizia le associazioni dei familiari: "Con la morte di Loris Rispoli perdiamo un fratello e un vero combattente che ci ha insegnato come si . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
