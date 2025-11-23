Addio a Loris Rispoli il ricordo dei familiari delle vittime del Moby Prince | Perdiamo un fratello e un vero combattente

“Perdiamo un fratello e un vero combattente, che ci ha insegnato come si lotta per la verità e la giustizia”. Così i presidenti delle associazioni dei familiari delle vittime del Moby Prince, Luchino Chessa e Nicola Rosetti ricordano il compagno di mille battaglie, Loris Rispoli - fondatore e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Addio a Loris Rispoli, il ricordo dei familiari delle vittime del Moby Prince: "Perdiamo un fratello e un vero combattente"

