Ad Arezzo la festa del Natale non si ferma Folla di ombrelli ai mercatini basta una cioccolata per scaldarsi
Arezzo, 23 novembre 2025 – La città del Natale si risveglia incorniciata dalla neve. Se i monti intorno ad Arezzo si sono già tinti di bianco, la festa di luci, profumi e sapori a tema natalizio continua con l’atmosfera più invernale che si può. Quella di un weekend di tutto rispetto. E se su Casentino e Valtiberina è stata neve, in città è stata pioggia. Ma niente che spaventi gli avventori dei mercatini. Un sabato bagnato, ma tutt’altro che deserto: ombrelli aperti lungo Corso Italia, famiglie in cerca di riparo nei bar e file per una cioccolata calda, sia tra i banchi che nei locali del centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
