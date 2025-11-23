Ad Arezzo la festa del Natale non si ferma Folla di ombrelli ai mercatini basta una cioccolata per scaldarsi

Lanazione.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 23 novembre 2025 – La città del Natale si risveglia incorniciata dalla neve. Se i monti intorno ad Arezzo si sono già tinti di bianco, la festa di luci, profumi e sapori a tema natalizio continua con l’atmosfera più invernale che si può. Quella di un weekend di tutto rispetto. E se su Casentino e Valtiberina è stata neve, in città è stata pioggia. Ma niente che spaventi gli avventori dei mercatini. Un sabato bagnato, ma tutt’altro che deserto: ombrelli aperti lungo Corso Italia, famiglie in cerca di riparo nei bar e file per una cioccolata calda, sia tra i banchi che nei locali del centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ad arezzo la festa del natale non si ferma folla di ombrelli ai mercatini basta una cioccolata per scaldarsi

© Lanazione.it - Ad Arezzo la festa del Natale non si ferma. Folla di ombrelli ai mercatini, “basta una cioccolata per scaldarsi”

Argomenti simili trattati di recente

arezzo festa natale fermaArezzo Città del Natale, la guida completa con tutte le informazioni necessarie per organizzare la visita - Sabato 15 novembre si è alzato il sipario sulla decima edizione dell'evento più importante del calendario aretino. Lo riporta lanazione.it

arezzo festa natale fermaArezzo, alla Città del Natale si arriva in treno: come evitare le code in auto e migliorare la qualità dell'aria. Gli orari - Con la Città del Natale tornano anche i treni speciali che collegano il Casentino e la Valdichiana ad Arezzo. Secondo corrierediarezzo.it

arezzo festa natale fermaÈ Natale ad Arezzo: si accende la città delle feste. La mappa con tutte le attrazioni - Ecco dove trovare ogni singola attrazione e come acquistare (se necessario) i biglietti per l'ingresso ... Secondo arezzonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Arezzo Festa Natale Ferma