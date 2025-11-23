Acquaroli ospita Cardinaletti del Chelsea | storia italiana di successo

Il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha ospitato con orgoglio il manager Andrea Cardinaletti, figura di spicco del calcio internazionale e attuale assistant manager di mister Enzo Maresca al Chelsea. L’incontro, enfatizzato nei giorni scorsi anche da un post ufficiale del Governatore (Regione Marche) sui social (Facebook), ha rappresentato un momento di particolare valore per il territorio. Un personaggio Made in Marche (nato a Jesi, città di Roberto Mancini e Luca Marchegiani ) che porta il nome della sua terra ai vertici del calcio mondiale. Ebbene sì, stiamo parlando di Andrea Cardinaletti del Chelsea (campione del mondo in carica), una delle squadre più blasonate e prestigiose a livello internazionale. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Acquaroli ospita Cardinaletti del Chelsea: storia italiana di successo

