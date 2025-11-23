Acireale 10 anni senza Pinella Musmeci | due eventi in città per ricordare la scrittrice scomparsa
Si è conclusa ieri la due giorni in memoria di Pinella Musmeci, docente, scrittrice e giornalista assai legata alla propria città, ricordata a dieci anni dalla scomparsa con una manifestazione articolata tra la sala della Villa Belvedere a lei stessa intitolata e la Biblioteca Zelantea, promossa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
