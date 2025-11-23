Bologna 2025 – "Auguri alla mia anima gemella, alla persona più importante della mia vita, al mio migliore amico". Comincia così la toccante dedica social che la moglie di Achille Polonara, Erika Bufano, ha voluto condividere per celebrare il compleanno del marito, oggi 23 novembre. Il campione di basket virtussino compie 34 anni, è reduce da un trapianto di midollo per la leucemia mieloide. Più che di semplici auguri si tratta di un vero e proprio inno alla vita, nato dalla profonda paura di perdere il marito e culminato nella gratitudine per averlo potuto riabbracciare dopo giorni interminabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Achille Polonara, la commovente dedica della moglie nel giorno del compleanno: “Hai riaperto gli occhi e la vita è tornata a brillare”