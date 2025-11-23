Achille Polonara la commovente dedica della moglie nel giorno del compleanno | Hai riaperto gli occhi e la vita è tornata a brillare
Bologna 2025 – "Auguri alla mia anima gemella, alla persona più importante della mia vita, al mio migliore amico". Comincia così la toccante dedica social che la moglie di Achille Polonara, Erika Bufano, ha voluto condividere per celebrare il compleanno del marito, oggi 23 novembre. Il campione di basket virtussino compie 34 anni, è reduce da un trapianto di midollo per la leucemia mieloide. Più che di semplici auguri si tratta di un vero e proprio inno alla vita, nato dalla profonda paura di perdere il marito e culminato nella gratitudine per averlo potuto riabbracciare dopo giorni interminabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Oggi non celebriamo solo un atleta, ma un guerriero. Achille Polonara, dopo aver affrontato la leucemia con una forza che ha ispirato tutti noi, è stato convocato dalla Nazionale italiana di basket e nominato CAPITANO dal commissario tecnico Luca Banchi! N Vai su Facebook
Buon compleanno Achille Polonara ? #TuttoUnAltroSport Vai su X
Achille Polonara compie 34 anni, gli auguri di compagni e tifosi: «Zi vidimmu a Tatari» - Un coro unanime di affetto, tirate d’orecchie e abbracci a distanza con una richiesta: ritrovarsi presto sul parquet ... Come scrive unionesarda.it
Achille Polonara convocato come “capitano” per le qualificazioni ai Mondiali di basket: il gesto commovente dopo la leucemia - Achille Polonara affetto da leucemia mieloide acuta convocato come capitano simbolico dell’Italbasket alle qualificazioni al Mondiale 2027. greenme.it scrive
Achille Polonara ringrazia per l’affetto: «Zi vidimmu a Sassari, promesso!» - Achille Polonara è impegnato nella sua battaglia per tornare a una vita normale, ma nel frattempo osserva, mette “like”, riposta, sorride, si commuove, ringrazia. Scrive lanuovasardegna.it