Accordo debole alla Cop30 | tanti ancora i nodi da sciogliere

Tanti nodi da sciogliere e un accordo debole. Si chiude così la Cop30, la conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, che si è tenuta a Belém, in Brasile, porta di accesso all'Amazzonia. Alla fine è stato approvato un documento, il Global Mutirao Decision, che riconosce esplicitamente l'insufficienza delle politiche attuali per mantenere il riscaldamento globale sotto 1,5°C. Un testo che, però, ha deluso molti. Non compare, infatti, alcun riferimento alla road map per l'eliminazione dei combustibili fossili - obiettivo principale dell'America Latina e dell'Ue, che hanno perso una battaglia cruciale contro Arabia Saudita, Russia e India - grandi produttori di gas, petrolio e carbone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Accordo debole alla Cop30: tanti (ancora) i nodi da sciogliere

