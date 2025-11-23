Accoltellato a Milano i genitori | Indignati per l' accanimento del branco
"Indignati" per "l'accanimento del branco sul corpo accasciato e per le espressioni irridenti e sprezzanti nei confronti della vittima": così, con una lettera aperta, i genitori dello studente 22enne, rapinato di 50 euro, picchiato senza pietà e accoltellato nella notte del 12 ottobre a Milano da 5 ragazzi brianzoli fra i 17 e i 18 anni, manifestano dolore e sconcerto. "Le immagini della brutale aggressione che ha subito il nostro ragazzo", scrivono il padre e la madre, "ci hanno fatto rivivere il suo dramma e le sue angosce". Il 22enne, infatti, è tuttora ricoverato con le gambe paralizzate. Le coltellate hanno toccato il midollo spinale, oltre ad aver perforato un polmone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
