Accese le luminarie di Natale nel segno del no alla violenza sulle donne | giochi di luce show e artisti in piazza

Rimini ha acceso sabato sera il cuore della città con le luminarie natalizie, trasformando le vie del centro in un messaggio di luce e speranza. Le luci di Natale 2025 sono dedicate a ‘È per te’, la camminata contro la violenza sulle donne che ha visto la partecipazione di tante associazioni e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Accese le luminarie di Natale nel segno del no alla violenza sulle donne: giochi di luce, show e artisti in piazza

Contenuti che potrebbero interessarti

A Pescara è Natale, dal prossimo week end luminarie accese, mercatino e +pista di pattinaggio - facebook.com Vai su Facebook

Accese le luminarie in città, Ravenna entra nell’atmosfera del Natale Vai su X

Monfalcone si accende: inaugurate le luminarie natalizie e parte l’attesa per “Il Sogno del Natale 2025” - Come da tradizione, il 21 novembre ha segnato l’inizio ufficiale del periodo festivo con l’accensione delle luminarie, che illuminano il centro e i rioni con un’atm ... Riporta triestecafe.it

Piazza Arnolfo accende le luminarie tra cucina, artigianato, musica e casa di Babbo Natale - Un format che unisce alta cucina e alto artigianato ad intrattenimento, eventi per bambini nella magia del Natale. Come scrive ilcittadinoonline.it

Gaeta accende il Natale: inaugurate le luminarie di Favole di Luce 2025-2026 - GAETA – La città si trasforma in un percorso incantato tra installazioni luminose, scenografie artistiche e atmosfere natalizie che resteranno accese fino ... Secondo gaeta.it