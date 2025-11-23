Accadde oggi | 23 novembre il disastroso terremoto dell’Irpinia

In un solo minuto e mezzo di violenta scossa si arrivò alla morte di circa 3.000 persone, 9.000 feriti, 280mila senza tetto e 150mila abitazioni distrutte Il 23 novembre 1980 gli orologi si fermarono alle 19:34. La giornata era stata troppo . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 23 novembre, il disastroso terremoto dell’Irpinia

Contenuti che potrebbero interessarti

, Giovedì 22 Novembre 1990 Dopo 11 anni da premier del Regno Unito si dimette Margaret Thatcher Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standard?topic=Accadde+Oggi+22+novembre&fyi=2&utm_source=twitter - facebook.com Vai su Facebook

Domenica 23 novembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Amore – Giornata più leggera: hai voglia di divertirti, ma rischi di essere un po’ distratto nei sentimenti. Lo riporta trevisotoday.it

23 Novembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: San Clemente I Romano (Papa e Martire), è il protettore di bambini, cappellai, barca ... Riporta veronasera.it

Almanacco | Sabato 22 novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Il 22 novembre è il 326º giorno del calendario gregoriano (il 327º negli anni bisestili). Segnala pisatoday.it