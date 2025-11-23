Abusi edilizi tra viale Maria Fregene e Coccia di Morto | il Comune firma 22 atti di demolizione

Fiumicino, 23 novembre 2025 – Ventidue ordinanze dirigenziali di demolizione firmate nello stesso giorno dal Comune di Fiumicino, una dopo l’altra, tutte per abuso edilizio. Case, manufatti e proprietà distribuiti tra viale Maria, le vie del litorale e alcune strade intern e finiscono nella stessa serie di provvedimenti che impone il ripristino dello stato dei luoghi, con il richiamo espresso alla legge regionale 152008. Ventidue ordinanze dirigenziali in serie. Gli atti, raccolti in una sequenza che va dal numero ORD.DIRIG.2025593 al ORD.DIRIG.2025572, sono stati a dottati il 18 novembre 2025 dall’Area edilizia e TPL – trasporto scolastico – Salva casa – mobilità del Comune di Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

