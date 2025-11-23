Abruzzo bimbi allontanati da casa bosco | minacce alla giudice

Sui social circolano insulti e minacce contro Cecilia Angrisano, presidente del tribunale per i Minorenni dell'Aquila, dopo la decisione di separare figli e genitori che vivono nel bosco di Palmoli, in Abruzzo. Sono circa un centinaio i commenti offensivi, molti accompagnati da foto della magistrata, e non si esclude che la polizia postale possa intervenire per identificarne gli autori. Un caso, quello della coppia anglo-australiana che da anni ha scelto di vivere in un rudere nel bosco, che sta facendo molto discutere. La famiglia affrontava la quotidianità senza servizi: acqua, energia elettrica, scuola. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Abruzzo, bimbi allontanati da casa bosco: minacce alla giudice

