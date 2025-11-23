Abbiamo ritrovato la mucca Minerva l’ha individuata il pet detective dopo due mesi di latitanza Per tre volte è scampata alla morte ora è con la sua amica Miranda | la storia dell’animale fuggito da un macello

“Avevo promesso a Minerva che le avrei salvato la vita e ho mantenuto la promessa. In realtà, l’abbiamo salvata tre volte: la prima da morte certa nel macello, la seconda dal rischio di essere abbattuta con una fucilata, la terza dal pericolo di morire per strada “. È un racconto di ostinata tenacia e compassione quello di Michela Vittoria Brambilla, presidente della LEIDAA (Lega italiana difesa animali e ambiente), che ha concluso con successo la “latitanza” della mucca Minerva, l’animale da macello fuggito in Brianza e rimasto in libertà per settimane. M inerva è stata recuperata venerdì e trasferita al centro di recupero “Stella del Nord” di Calolziocorte (Lecco), dove vivrà serena fino alla fine dei suoi giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

