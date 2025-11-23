Abbiamo fatto come l’Italia del 2006 non so che dire | Cobolli si emoziona dopo la vittoria della Coppa Davis poi lancia un coro iconico

“Popopopopopopo”. È cominciato così il discorso di Flavio Cobolli in mezzo al campo dopo la vittoria contro Jaume Munar che ha regalato la terza Coppa Davis consecutiva all’Italia, la quarta della storia. L’azzurro si è unito al pubblico che – ricordando la vittoria del Mondiale nel 2006 – ha intonato il coro sulle note di Seven Nations Army. Poi, chiedendo al pubblico di farlo parlare e riuscendoci a fatica visto il grande entusiasmo, Cobolli ha esordito: “ Era il mio sogno, il sogno di tutti noi. Eravamo una squadra molto unita, abbiamo fatto come l’Italia del 2006: tutto il giorno a giocare alla Playstation”, ha dichiarato tra le risate del pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

