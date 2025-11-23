A Venezia l' ultima modista

"Ho fatto il cappello per un ex primo ministro per il funerale della regina Elisabetta, molto sobrio, in velluto nero con la veletta. Mentre questo è perfetto per un matrimonio". Dalla bottega storica aperta dal 1901 a Venezia, 4 generazioni, c'è lei, l’ultima erede dei cosiddetti bareteri veneziani. La modista Giuliana Longo, maestra d’arte dei cappelli, ne ha realizzati alcuni davvero iconici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Venezia l'ultima modista

