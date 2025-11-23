A Vasto torna Sempre Libera | eventi cultura e riflessione per dire no alla violenza di genere

Chietitoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Consulta giovanile di Vasto e l’assessorato alle Politiche giovanili rinnovano il proprio impegno con la quarta edizione del progetto #SempreLibera, articolato in tre giornate di eventi che uniscono. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

a vasto torna sempre libera eventi cultura e riflessione per dire no alla violenza di genere

© Chietitoday.it - A Vasto torna Sempre Libera: eventi, cultura e riflessione per dire no alla violenza di genere

News recenti che potrebbero piacerti

Libera, Ancona 2/a per eventi criminali nei porti tra 2022-2024 - in totale sono 365, uno ogni 3 giorni, con il 2022 anno peggiore con 140 eventi criminali - Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Vasto Torna Libera Eventi