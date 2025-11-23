A Vasto torna Sempre Libera | eventi cultura e riflessione per dire no alla violenza di genere
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Consulta giovanile di Vasto e l’assessorato alle Politiche giovanili rinnovano il proprio impegno con la quarta edizione del progetto #SempreLibera, articolato in tre giornate di eventi che uniscono. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
