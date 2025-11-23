A qualcuno piace cotta… Insulti shock del politico italiano a Valentina sopravvissuta a un tentato femminicidio

Thesocialpost.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un commento choc è apparso su Instagram sotto un post del Corriere della Sera dedicato alla testimonianza di Valentina Pitzalis. « Perché c’è a chi piace cruda ed a chi cotta la moglie », ha scritto Vincenzo D’Anna, 74 anni, politico, biologo, ed ex senatore, oggi presidente della Federazione degli Ordini regionali dei biologi (Fnob). Il commento ha suscitato indignazione immediata, soprattutto per il contesto in cui è stato pubblicato: il post riguardava l’intervento di Valentina Pitzalis davanti a 2.300 studenti delle scuole di Milano e provincia, riuniti al Teatro degli Arcimboldi per ascoltare la sua testimonianza contro la violenza di genere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

