A Pontedera si accende la magia delle feste con la Baita di Babbo Natale

Pisatoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inaugurata sabato 22 novembre, in via della Stazione Vecchia a Pontedera, la Baita di Babbo Natale, il magico villaggio per famiglie ideato da Paolo Sax Grossi e realizzato per il secondo anno consecutivo, in collaborazione con Music Staff Italia, negli Spazi dell'ex-Centro per l’Arte Otello. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

a pontedera si accende la magia delle feste con la baita di babbo natale

© Pisatoday.it - A Pontedera si accende la magia delle feste con la Baita di Babbo Natale

Approfondisci con queste news

pontedera accende magia festeIn centro una baita direttamente dalla Lapponia - PONTEDERA: A Pontedera si accende la magia del Natale con i mercatini in via della stazione Vecchia e un Baita carica di divertimento, di esperienze e sogni ... Come scrive toscanamedianews.it

II “Mercato in centro“ accende la magia del Natale - PONTEDERAUna domenica di festa, tra banchi, profumi, colori e tanta voglia di vivere il centro nel primo weekend che vedrà l’accensione delle luci natalizie nel centro di Pontedera. Da lanazione.it

Villa San Giovanni, si accende la magia: la 3ª edizione della Festa delle Candele | PROGRAMMA - Domenica 30 novembre, Piazza Valsesia a Villa San Giovanni si trasformerà nel cuore pulsante della magia natalizia con l’apertura ufficiale della Festa delle Candele – Terza Edizione, un evento atteso ... Secondo strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Pontedera Accende Magia Feste