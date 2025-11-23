Con tutta probabilità erano pronti a commettere reati predatori a Padova e provincia, ma il loro piano è fallito sul nascere. Il bilancio è di un arresto e otto fogli di via obbligatorio. Ancora una volta si è rivelato decisivo il sistema "alloggiati web" per incastrare una persona gravata da. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - A Padova per delinquere: bloccata in hotel la banda dei "campani"