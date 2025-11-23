La recente uscita della seconda stagione di A Man on the Inside ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di serie TV, nel particolare per i collegamenti nascosti con The Good Place. L’opportunità di esplorare questa connessione si rivela un elemento di grande fascino, soprattutto considerando che entrambe le produzioni condividono lo stesso creatore, Michael Schur, e un cast di rilievo, guidato da Ted Danson. Nonostante le numerose similitudini e riferimenti sottili, la stagione 2 non ha incluso un eloquente Easter egg legato a The Good Place, lasciando molti spettatori perplessi riguardo questa scelta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - A man on the inside season 2 scopri l’oscura connessione con il buon posto