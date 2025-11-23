A Firenze stop ai monopattini
Usati senza casco, parcheggiati ovunque, gettati in Arno. Firenze dice basta monopattini a noleggio. Dal primo aprile 2026 il servizio non sarà più disponibile. Una scelta dettata da motivi di sicurezza, dicono a Palazzo Vecchio, ma non solo. La sperimentazione iniziata nel 2020 non ha dato i frutti sperati. Troppi i veicoli elettrici lasciati in sosta selvaggia per le vie del centro. Molte le infrazioni. C'è chi sfreccia in coppia a bordo di un unico monopattino, chi non rispetta la direzione di marcia, chi scambia il marciapiedi per la strada. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’investimento di una persona nei pressi di Firenze Rifredi ha provocato lo stop alla circolazione e pesanti disagi sulla linea. A Roma Termini convogli in arrivo e in partenza accumulano fino a oltre tre ore di ritardo, con disservizi soprattutto per i treni diretti ver - facebook.com Vai su Facebook
Monopattini elettrici in sharing, stop a Firenze da aprile 2026 #monopattini Vai su X
Monopattini in sharing, stop a Firenze: i motivi ed il possibile ricorso al Tar - Addio ai monopattini a noleggio in tutta Firenze: accadrà tra quattro mesi ma i gestori stanno valutando la possibilità di fare ricorso ... Riporta notizie.it
Firenze, stop ai monopattini: «Nessuno rispetta le regole» - Il dado è tratto: dal primo aprile 2026 i monopattini in sharing spariranno dalle strade di Firenze. Scrive ilmessaggero.it
Firenze, stop ai monopattini in sharing: 'priorità alla sicurezza stradale' - Dopo due proroghe, a fine mese si conclude la fase di sperimentazione e l’Amministrazione comunale ha deciso di non proseguire con il servizio ... Da 055firenze.it