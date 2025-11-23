A Firenze stop ai monopattini

Tgcom24.mediaset.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Usati senza casco, parcheggiati ovunque, gettati in Arno. Firenze dice basta monopattini a noleggio. Dal primo aprile 2026 il servizio non sarà più disponibile. Una scelta dettata da motivi di sicurezza, dicono a Palazzo Vecchio, ma non solo. La sperimentazione iniziata nel 2020 non ha dato i frutti sperati. Troppi i veicoli elettrici lasciati in sosta selvaggia per le vie del centro. Molte le infrazioni. C'è chi sfreccia in coppia a bordo di un unico monopattino, chi non rispetta la direzione di marcia, chi scambia il marciapiedi per la strada. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

a firenze stop ai monopattini

© Tgcom24.mediaset.it - A Firenze stop ai monopattini

