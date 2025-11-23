A Crecchio una serata di musica e impegno contro la violenza sulle donne

23 nov 2025

Anche l’Unpli Abruzzo partecipa alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con un appuntamento speciale, in programma domenica 23 novembre alle 21 a Crecchio, all’auditorium di Santa Maria da Piedi.Protagonista della serata sarà la pianista Maria Gabriella. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

