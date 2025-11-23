A Crecchio una serata di musica e impegno contro la violenza sulle donne
Anche l’Unpli Abruzzo partecipa alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con un appuntamento speciale, in programma domenica 23 novembre alle 21 a Crecchio, all’auditorium di Santa Maria da Piedi.Protagonista della serata sarà la pianista Maria Gabriella. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
"Salve deputato per fare una serata a via campi flegrei, mi hanno rotto il finestrino della macchina per rubarsi il giubbino". - facebook.com Vai su Facebook
A Crecchio una serata di musica e impegno contro la violenza sulle donne - Anche l’Unpli Abruzzo partecipa alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con un appuntamento speciale, in programma domenica 23 novembre alle 21 a Crecchio, ... Riporta chietitoday.it
Il concerto-evento “Women Aid-The Muses” a Metaponto: serata di musica, emozione e impegno sociale - Nella suggestiva cornice del Tempio di Hera all’interno del Parco Archeologico di Metaponto, si è tenuto il concerto- Si legge su ilmessaggero.it
Con Brunori Sas emozioni in musica e impegno sociale per Gaza - Con lo speciale appuntamento Live con Orchestra, prodotto da Vivo Concerti, ieri sera Brunori Sas si è preso l'Arena di ... Da ilmessaggero.it