A Christian Costantino il Tirrenico Awards è lui il miglior barman del 2025

Messinatoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È Christian Costantino del Marina del Nettuno il Miglior Barman del 2025. A decretarlo la commissione del Tirrenico, giornale di enogastronomia siciliana che ogni anno assegna gli awards nel settore dell' enogastronomia siciliana. Costantino, già vincitore di numerosi premi a livello nazionale, è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

