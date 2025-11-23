A Christian Costantino il Tirrenico Awards è lui il miglior barman del 2025
È Christian Costantino del Marina del Nettuno il Miglior Barman del 2025. A decretarlo la commissione del Tirrenico, giornale di enogastronomia siciliana che ogni anno assegna gli awards nel settore dell' enogastronomia siciliana. Costantino, già vincitore di numerosi premi a livello nazionale, è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
