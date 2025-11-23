A 19 anni insegnante di informatica | Simone D’Agostino il docente più giovane di Bergamo

Ha solo 19 anni, ma una cattedra già assegnata all’ Isiss Valle seriana di Gazzaniga. Simone D’Agostino, residente a Bergamo e originario della Sicilia, è uno dei docenti più giovani di Bergamo, e forse anche d’Italia, ad aver già ottenuto una cattedra di ruolo. “Provengo da una famiglia di insegnanti – racconta –. Mia madre e i miei nonni lo erano. Eppure, da bambino, non ero particolarmente interessato al mondo dell’insegnamento come professione”. Il punto di svolta arriva all’inizio della quarta superiore, quando inizia a frequentare il laboratorio di informatica. Inizia ad informarsi su come poter diventare insegnante e scopre che a fine del 2024 sarebbe scaduta la possibilità di insegnare solo con il diploma. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

