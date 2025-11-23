5 razze di gatto che soffrono il freddo | ecco quali sono i mici più freddolosi

Fanpage.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcune razze di gatto come Sphynx e Siamese sono più sensibili al freddo a causa del mantello assente o poco senso. Per aiutarli possiamo attuare qualche stratagemma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

5 razze gatto soffrono5 razze di gatto che soffrono il freddo: ecco quali sono i mici più “freddolosi” - Alcune razze di gatto come Sphynx e Siamese sono più sensibili al freddo a causa del mantello assente o poco senso ... fanpage.it scrive

5 razze di gatto che soffrono di più il caldo - Alcune razze di gatto sono più sensibili al calore a causa delle loro caratteristiche morfologiche. Da fanpage.it

Razze di gatti senza pelo (o quasi): quale scegliere? - Questo perché l’allergia al gatto non è rivolta al pelo, bensì a una proteina presente nella loro saliva con le razze senza pelo ... Da greenme.it

Cerca Video su questo argomento: 5 Razze Gatto Soffrono