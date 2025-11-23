45 anni dal terremoto dell’Irpinia | la ferita profonda che unisce comunità e volontari
Alle 19:34 del 23 novembre 1980, un sisma di magnitudo 6.9 colpì l’Irpinia, nel cuore dell’Appennino campano. Il terremoto durò 90 secondi e interessò una vasta area compresa tra Campania, Basilicata e Puglia, coinvolgendo 688 comuni. La metà di questi fu praticamente rasa al suolo dalla violenza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
