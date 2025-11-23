40 anni di ANGSA Genitori persone con Autismo | il messaggio di Mattarella e le richieste al Governo per centralizzare la ricerca e superare la frammentazione regionale
L'ANGSA celebra 40 anni di attività alla Camera evidenziando i progressi normativi e le criticità persistenti, dalla carenza di personale scolastico specializzato alla necessità di centralizzare la ricerca e riformare i servizi residenziali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche questi approfondimenti
Autismo: compie 40 anni associazione genitori Angsa. Vai su X
Ieri pomeriggio ho partecipato alla conferenza stampa per i 40 anni di ANGSA, una realtà importante che ha raccolto nel corso del tempo la voce delle famiglie e delle persone con un disturbo dello spettro autistico. La ricerca, la diagnosi, la riabilitazione sono - facebook.com Vai su Facebook
Autismo, compie 40 anni associazione genitori Angsa - Quattromila famiglie e 70 associazioni federate con una presenza capillare in tutto il Paese. Secondo msn.com
40 anni Angsa. Mattarella: “La costruzione di una società più attenta ai bisogni delle persone deve molto al lavoro costante dei movimenti associativi” - “In questi anni, ANGSA ha saputo coniugare competenza, sensibilità e dedizione nella difesa dei diritti delle persone con disabilità relazionale. Scrive quotidianosanita.it
Autismo, Locatelli per i 40 anni di Angsa: “Vedere potenzialità e non solo limiti” - "Dobbiamo vedere in ogni persona le potenzialità e non solo i limiti". Si legge su msn.com