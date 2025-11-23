35enne madre di due bambini accoltellata ripetutamente sotto casa a Qualiano Na nella serata di sabato; è in condizioni disperate

La giovane donna soccorsa da un vicino è stata raggiunta da diversi fendenti che hanno leso organi vitali, nel napoletano è caccia all'uomo 35enne madre di due bambini accoltellata ripetutamente sotto casa, al Parco Cerqua, nel comune di Qualiano, in provincia di Napoli nella serata di sabato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - 35enne madre di due bambini accoltellata ripetutamente sotto casa a Qualiano (Na) nella serata di sabato; è in condizioni disperate

