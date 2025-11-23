25 novembre 2025 | le iniziative della Polizia a Catania per la Giornata Contro la Violenza sulle Donne

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato di Catania ha organizzato un fitto calendario di iniziative e momenti di riflessione. Il 24 novembre, presso l'aula magna della Facoltà di Giurisprudenza, si terrà un seminario intitolato "La violenza che non ti aspetti. Revenge porn. Aspetti tecnici e deontologici", frutto della collaborazione tra la Questura, l'Ordine degli Avvocati, il Comitato Pari Opportunità e l'Università di Catania. L'incontro avrà inizio alle 15,30.

