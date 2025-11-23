25 novembre 2025 | le iniziative della Polizia a Catania per la Giornata Contro la Violenza sulle Donne
ABBONATI A DAYITALIANEWS Seminario di Approfondimento sul Revenge Porn. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato di Catania ha organizzato un fitto calendario di iniziative e momenti di riflessione. Il 24 novembre, presso l’aula magna della Facoltà di Giurisprudenza, si terrà un seminario intitolato “La violenza che non ti aspetti. Revenge porn. Aspetti tecnici e deontologici”, frutto della collaborazione tra la Questura, l’Ordine degli Avvocati, il Comitato Pari Opportunità e l’Università di Catania. L’incontro avrà inizio alle 15,30. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Approfondisci con queste news
Verso il 25 novembre, numerose le iniziative nel territorio provinciale https://www.radioincontro.com/25-novembre-giornata-internazionale-per-leliminazione-della-violenza-contro-le-donne.html - facebook.com Vai su Facebook
Novembre è un mese di iniziative dedicate alla promozione dei diritti di bambine, bambini e adolescenti Fino al 27 novembre, ma non solo. Il festival nasce nell'ambito del Progetto di Comunità che coinvolge i Sestieri di Prè, Molo e Maddalena. visitgenoa.it Vai su X
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, tutte le iniziative Unipd di novembre e dicembre - Nel corso di novembre e dicembre 2025 si moltiplicano le iniziative proposte dall’Ateneo per promuovere la parità di genere, anche in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della v ... padovaoggi.it scrive
25 novembre 2025 – Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: la Regione Puglia in campo per l’empowerment femminile e la prevenzione ... - Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: la Regione Puglia in campo per l'empowerment femminile e la prevenzione della violenza di genere ... Da ilikepuglia.it
Torino celebra il 25 novembre con iniziative contro la violenza di genere - Torino celebra il 25 novembre con convegni, campagne e iniziative culturali per contrastare la violenza di genere. Come scrive quotidianopiemontese.it