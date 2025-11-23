23 novembre | la Madonna della Comuna salva gli abitanti dalla furia delle acque del Po

Lalucedimaria.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dei secoli la Madonna della Comuna, apparsa per la prima volta a una giovane veggente muta dalla nascita, è intervenuta in più occasioni. Nel XVII secolo ha salvato gli abitanti di Ostiglia da una terribile inondazione.   A Ostiglia sorge il santuario della Comuna, uno dei tre principali della diocesi di Mantova. Per questioni. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

