19enne ucciso con un colpo di pistola a Napoli fermato un 15enne In questura con l’avvocato | Sono stato io

Un 15enne si è costituito per l’omicidio di Marco Pio Salomone, il 19enne morto a Napoli per un colpo di pistola alla testa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

