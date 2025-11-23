19enne ucciso a Napoli fermato un 15enne
Le indagini condotte dalla Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Napoli dopo la morte del 19enne Marco Pio Salomone, ucciso da un colpo di pistola alla testa mentre era in auto con degli amici nel quartiere Arenaccia del capoluogo campano, ha portato all’ arresto di un 15enne. Il giovane fermato è accusato di omicidio aggravato, porto e detenzione illegali di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Lettera43.it
