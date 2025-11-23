15enne fermato per omicidio domani la richiesta di convalida
Tempo di lettura: < 1 minuto Sono ancora in corso le indagini per comprendere il contesto e il movente in cui è maturato l’omicidio di Marco Pio Salomone, 19 anni, avvenuto sabato 22 novembre nel quartiere Arenaccia a Napoli. Per l’episodio, un 15enne, dopo essersi presentato in Questura in compagnia del suo avvocato, questa mattina è stato sottoposto a fermo per omicidio aggravato e porto e detenzione illegali di arma da fuoco. La Procura per i Minorenni di Napoli, che coordina le indagini, domani farà richiesta di convalida del fermo. Omicidio del 19enne nel quartiere Arenaccia: fermato un 15enne L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
19enne ucciso a Napoli, fermato un 15enne con l'accusa di omicidio aggravato. #ANSA Vai su Facebook
Napoli, 15enne fermato per l’omicidio di un 19enne all’Arenaccia - La Polizia di Stato ha fermato un 15enne napoletano, accusato dell'omicidio di un 19enne, avvenuta nelle prime ore del 22 novembre ... italpress.com scrive
Omicidio Salomone, fermato il 15enne costituitosi in Questura - Omicidio Salomone, fermato il 15enne costituitosi in Questura. Scrive internapoli.it
19enne ucciso con un colpo di pistola a Napoli, fermato un 15enne. In questura con l’avvocato: “Sono stato io” - Un 15enne si è presentato in Questura con il proprio avvocato: si è costituito per il caso del 19enne ucciso da un colpo di pistola ... Da virgilio.it