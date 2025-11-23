15enne fermato per omicidio domani la richiesta di convalida

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono ancora in corso le indagini per comprendere il contesto e il movente in cui è maturato l’omicidio di Marco Pio Salomone, 19 anni, avvenuto sabato 22 novembre nel quartiere Arenaccia a Napoli. Per l’episodio, un 15enne, dopo essersi presentato in Questura in compagnia del suo avvocato, questa mattina è stato sottoposto a fermo per omicidio aggravato e porto e detenzione illegali di arma da fuoco. La Procura per i Minorenni di Napoli, che coordina le indagini, domani farà richiesta di convalida del fermo. Omicidio del 19enne nel quartiere Arenaccia: fermato un 15enne L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

