Webcam Abetone – Immagini in diretta meteo e condizioni piste

Se cerchi Webcam Abetone in diretta, questa pagina raccoglie le migliori cam installate nella zona sciistica dell’Abetone, con immagini live aggiornate, condizioni meteo, stato della neve e visuale sulle principali piste. Uno strumento utile per chi vuole monitorare la situazione in tempo reale prima di partire per sciare o visitare la Montagna Pistoiese. Le seguenti immagini provengono dalle webcam dalla frazione di Abetone, del comune di Abetone Cutigliano, nella provincia di Pistoia, Toscana. L’altitudine è 1388m Vedi anche le Webcam dalla Val di Luce=> APRI Webcam Piazza dell’Abetone. Immagini live dalla piazza principale, ideale per verificare affluenza, meteo e condizioni della neve. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

