Volley Bergamo un sorriso tira l’altro | caccia al bis contro Cuneo
SERIE A1. Dopo la vittoria contro Monviso, domenica 23 novembre al PalaFacchetti di Treviglio le rossoblù cercano conferme contro le piemontesi, none in classifica con due punti in più. Parisi ripropone Meli per Strubbe. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Under 13 Non completiamo la rimonta. Volley Bergamo - Aurora Seriate 3-2 - facebook.com Vai su Facebook
#Bergamo non passava in trasferta dal 5 gennaio scorso a #Talmassons. Lo 0-3 viene replicato a #Villafranca #Piemonte e profuma di un peso grande così tolto dal percorso. La cronaca su #zonamistamagazine Vai su X
Volley Bergamo, un sorriso tira l’altro: caccia al bis contro Cuneo - Dopo la vittoria contro Monviso, domenica 23 novembre al PalaFacchetti di Treviglio le rossoblù cercano conferme contro le piemontesi ... Riporta ecodibergamo.it
Bergamo, missione sorriso al PalaFacchetti: urge vittoria con Perugia - Mercoledì 12 novembre al PalaFacchetti (alle 20,30, promozione per studenti con accompagnatore a 5 euro) il Volley Bergamo 1991 è ... Segnala ecodibergamo.it
La Megabox torna al successo contro Bergamo (3-1). Le tigri la spuntano con merito grazie a una bella prova del collettivo - La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia batte in due ore di gioco una tenacissima Volley Bergamo, capace di recuperare un quarto set quasi compromesso (11- Lo riporta corriereadriatico.it