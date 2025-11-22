Vlahovic-Juve l’annuncio definitivo | Zero possibilità di rinnovo

L’avventura di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus sembra ormai davvero volgere al termine: arriva l’annuncio definitivo sul rinnovo. Il contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus scadrà a giugno 2026 e finora non sono stati fatti passi avanti per il rinnovo. Anzi, dalle voci che arrivano da Torino sembra sempre più probabile che al termine di questa stagione il centravanti serbo lascerà la Continassa a parametro zero per cominciare una nuova avventura altrove. Damien Comolli, in una delle interviste più recenti, ha rimandato tutti i discorsi sul futuro di Vlahovic a fine stagione. Tuttavia le parole dell’amministratore delegato sono parse a molti una conferma di quanto trapela già da tempo: la Juve non ha più intenzione di proseguire con l’attaccante di Belgrado. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Vlahovic-Juve, l’annuncio definitivo: “Zero possibilità di rinnovo”

