Ucraina Zelensky fa costruire stazione sciistica da $1,5mld con 41 piste e 25 hotel da 5mila camere e intanto batte cassa in Ue - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'indiscrezione è stata lanciata direttamente dal britannico Andrew Bridgen su X: il leader ucraino Zelensky avrebbe usato praticamente una mensilità di aiuti europei come base di investimento per un maxi progetto sciistico sui Carpazi. Circa 500 milioni però sarebbero "di tasca sua" "1,5 mil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

