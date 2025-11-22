Ucraina | vertice Usa-Ue-Kiev a Ginevra Trump apre sul piano | Non è definitivo
Il piano di Trump per la pace in Ucraina non è definitivo. Infatti, dall'ultimatum a Kiev "prendere o lasciare entro giovedì (giorno del Ringraziamento in Usa) siamo passati alla riapertura della mediazione diplomatica, con un vertice di domenica nella neutrale Svizzera tra ucraini, americani ed europei L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
