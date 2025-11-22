Ucraina | vertice Usa-Ue-Kiev a Ginevra Trump apre sul piano | Non è definitivo

Firenzepost.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il piano di Trump per la pace in Ucraina non è definitivo. Infatti, dall'ultimatum a Kiev "prendere o lasciare entro giovedì (giorno del Ringraziamento in Usa) siamo passati alla riapertura della mediazione diplomatica, con un vertice di domenica nella neutrale Svizzera tra ucraini, americani ed europei L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

ucraina vertice usa ue kiev a ginevra trump apre sul piano non 232 definitivo

© Firenzepost.it - Ucraina: vertice Usa-Ue-Kiev a Ginevra. Trump apre sul piano: “Non è definitivo”

News recenti che potrebbero piacerti

ucraina vertice usa ueBreaking News delle 21.30 | Domani a Ginevra vertice Usa-Ue-Ucraina - Ucraina, Domani e lunedì tre Regioni al voto, La famiglia nel bosco diventa un caso politico, Addio a ... Lo riporta libero.it

ucraina vertice usa ueUcraina: Vertice Usa-Ue-Kiev a Ginevra, Trump apre sul piano - I leader dell'Ue e del G7: 'Il piano di Trump per Kiev una base su cui serve altro lavoro. ansa.it scrive

ucraina vertice usa ueDomani a Ginevra l'incontro Ue-Usa-Ucraina sul piano di pace. Lunedì riunione dei 27 - I leader dell'Ue e del G7: 'Il piano di Trump per Kiev una base su cui serve altro lavoro. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Vertice Usa Ue