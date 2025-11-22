Ucraina Trump | Il piano di pace proposto non è l' offerta finale

Lapresse.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Usa, Donald Trump, ha affermato che il piano di pace presentato dagli Stati Uniti all’ Ucraina non è l’offerta definitiva per porre fine alla guerra con la Russia. “No, non è la mia offerta finale”, ha dichiarato ai giornalisti. “Vorremmo raggiungere la pace. Avrebbe dovuto avvenire molto tempo fa”, ha aggiunto. “La guerra dell’Ucraina con la Russia non sarebbe mai dovuta scoppiare. Se fossi stato presidente, non sarebbe mai scoppiata. Stiamo cercando di porvi fine. In un modo o nell’altro dobbiamo porvi fine”, ha sottolineato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

