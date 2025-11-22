Ucraina settimana prossima delegazione Usa a Mosca Vannacci | Zelensky non ha scelta dica sì a Trump e la smetta di mandare i suoi al massacro
A commentare lo scenario interviene Roberto Vannacci, numero due della Lega ed eurodeputato a Bruxelles, che non vede alternative per Kiev: “Zelensky non ha molte possibilità di scelta: ha perso ogni sovranità poiché basa la propria esistenza su risorse altrui. Non accettare questo piano di pace vor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
La settimana borsistica chiude con il crollo dei titoli della Difesa (effetto Ucraina) e delle materie prime, petrolio in testa (effetto No tagli Fed e sanzioni Usa ai colossi russi), con le Big Tech a due velocità e con il calo dei titoli bancari e soprattutto con il tonfo del - facebook.com Vai su Facebook
Il mondo questa settimana Cina-Giappone, Ucraina tra Russia e Usa, Usa-Arabia Saudita, G20 in Sudafrica Analisi di Giorgio Cuscito, Mirko Mussetti, Federica Luise, Domenico Galliani limesonline.com/rubriche/il-mo… Vai su X
Ucraina, delegazione di generali Usa la prossima settimana a Mosca - Una delegazione di generali statunitensi probabilmente si recherà a Mosca la prossima settimana per discutere il piano di pace degli Stati Uniti per ... Scrive msn.com
Russia-Ucraina: "The Guardian", prossima settimana delegazione generali Usa a Mosca - Una delegazione di generali statunitensi dovrebbe recarsi a Mosca entro la fine della prossima settimana per discutere il piano di pace ... Riporta agenzianova.com
Trump fa attendere il burattino ucraino: annuncia una telefonata solo all’inizio della prossima settimana - Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e l’ex Presidente statunitense Donald Trump sono previsti per una telefonata la prossima settimana, come riportato da Sky News, citando fonti dell’Unione Euro ... Riporta controcopertina.com