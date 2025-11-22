Tumori Di Leone Komen Italia | Docufilm dà voce alle storie dietro dati ci sono donne

Ilgiornaleditalia.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente dell'associazione alla presentazione di 'Il bagaglio' Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - "La realizzazione di questo docufilm arriva dal bisogno di testimoniare quanto sia importante, in un momento in cui la ricerca continua ad aumentare la sopravvivenza, ricordare che ogni pu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

tumori di leone komen italia docufilm d224 voce alle storie dietro dati ci sono donne

© Ilgiornaleditalia.it - Tumori, Di Leone (Komen Italia): "Docufilm dà voce alle storie, dietro dati ci sono donne"

Altre letture consigliate

tumori leone komen italiaTumori, Di Leone (Komen Italia): "Docufilm dà voce alle storie, dietro dati ci sono donne" - "La realizzazione di questo docufilm arriva dal bisogno di testimoniare quanto sia importante, in un momento in cui la ricerca continua ad aumentare la sopravvivenza, ricordare che ogni ... Come scrive msn.com

tumori leone komen italiaTumori, Criscitiello (Humanitas): “Presa in carico in Breast Unit migliora outcome pazienti” - "Una donna che affronta una diagnosi di tumore alla mammella deve essere presa in carico da una Breast Unit". Come scrive msn.com

Maxi evento al Colosseo per la chiusura della campagna di Komen Italia - Sì è conclusa ieri a Roma al Colosseo la VI edizione della campagna nazionale 'La prevenzione è il nostro capolavoro' per la ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tumori Leone Komen Italia