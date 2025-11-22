Tumori De Laurentiis | Non c' è un solo cancro ma molte malattie carta identità va definita subito
L'esperto dell'Irccs Pascale di Napoli, 'neoplasie del seno non sono tutte uguali' Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - "È fondamentale identificare la carta d'identità del tumore fin dalla diagnosi iniziale". Lo afferma Michelino De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Oncologia senolog. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
