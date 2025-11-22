Tumori De Laurentiis | Non c' è un solo cancro ma molte malattie carta identità va definita subito

Ilgiornaleditalia.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'esperto dell'Irccs Pascale di Napoli, 'neoplasie del seno non sono tutte uguali' Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - "È fondamentale identificare la carta d'identità del tumore fin dalla diagnosi iniziale". Lo afferma Michelino De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Oncologia senolog. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

tumori de laurentiis non c 232 un solo cancro ma molte malattie carta identit224 va definita subito

© Ilgiornaleditalia.it - Tumori, De Laurentiis: "Non c'è un solo cancro ma molte malattie, carta identità va definita subito"

Altri contenuti sullo stesso argomento

tumori de laurentiis cTumori, De Laurentiis: “Non c’è un solo cancro ma molte malattie, carta identità va definita subito” - "È fondamentale identificare la carta d'identità del tumore fin dalla diagnosi iniziale". Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tumori De Laurentiis C