Tumori Bianchini UniSR | Paura allontana da cura nessuna donna deve affrontare percorso da sola

'Condividere fragilità permette di essere accompagnate verso l'obiettivo della guarigione' Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - "Se una donna ha paura non si avvicina a ciò che è importante per lei, cioè l'obiettivo della guarigione. La paura ci tiene lontano dai nostri affetti, ci allontana. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tumori, Bianchini (UniSR): "Paura allontana da cura, nessuna donna deve affrontare percorso da sola"

